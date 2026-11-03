Bursa Nilüfer'de sağanak sonrası göle dönen alt geçitte otomobil suda kaldı

Bursa Nilüfer'de sağanak sonrası göle dönen alt geçitte otomobil suda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki alt geçit, gece etkili olan sağanak yağış sonrası göle döndü. Sudan geçmeye çalışan bir otomobil metreler sonra suda kalırken, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da sağanak yağış sonrası alt geçit göle dönerken, bir otomobil ise sudan geçmeye çalışırken yolda kaldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Görükle girişindeki alt geçitte meydana geldi. Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası alt geçit adeta göle döndü. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar bir bir kalırken, bir otomobil sürücüsü ise geçebileceğini düşünerek gaza bastı. Hızla suya giren otomobil, metreler sonra suda kaldı. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.