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Bursa Nilüfer'de gençler kamyon arkasında tehlikeli yolculuk yaparken görüntülendi

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Bursa Nilüfer'de gençler kamyon arkasında tehlikeli yolculuk yaparken görüntülendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Özlüce Bulvarı'nda gençler, seyir halindeki kamyonların arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki kamyonların arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan kamyonların arkasına tutunan gençler, araçlarla birlikte ilerlemeye başladı. Kendi güvenliklerini hiçe sayarak kamyonların arkasında yolculuk yapan gençler, muhtemel bir kaza riskine davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin de güvenliğini tehlikeye düşüren gençlerin o anları, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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