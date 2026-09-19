Bursa Nilüfer Çalı Mahallesi'nde 3 ayı görüldü, muhtar sakinleri uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, ormanın yakınındaki yerleşim alanında 3 ayının görüldüğü bildirildi. Mahallede kısa süreli tedirginliğe neden olan görüntülerin ardından Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan Çakırormanlar Caddesi ve 83. Sokak çevresinde dolaştığı belirtilen 3 ayı, bir vatandaş tarafından fark edildi. Ayıların yerleşim alanına yakın noktada görülmesi üzerine durum mahalle muhtarlığına bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan tarafından ilgili birimlere bilgi verildi. Muhtarlığın sosyal medya hesabından da mahalle sakinlerine yönelik uyarı paylaşımı yapıldı.

Muhtar sosyal medyadan duyurdu

Muhtar Kaan Doğan, yaptığı açıklamada, "Çalı Mahallesi Çakırormanlar Caddesi ve 83. Sokak çevresinde gezen 3 adet ayı görülmüştür. İlgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Detaylı çalışma gündüz yapılacaktır. Bu süreç içerisinde bu bölgede vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda vardır" ifadelerine yer verdi. Ayıların mahalle çevresinde görülmesi, özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin, ayılarla karşılaşmaları halinde yaklaşmamaları ve hayvanları takip etmeye çalışmamaları gerektiği belirtildi.

Gündüz detaylı çalışma yapılacak

Öte yandan, ayıların hangi bölgeden geldiği ve mahalle çevresinde bulunmaya devam edip etmediklerinin yapılacak detaylı çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor. Muhtarlık tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların gündüz saatlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Mahalle sakinleri ise özellikle ayıların görüldüğü Çakırormanlar Caddesi ve 83. Sokak çevresinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı. Vatandaşların, bölgede gördükleri ayıları kendi imkanlarıyla uzaklaştırmaya çalışmak yerine yetkililere haber vermeleri istendi.

Ayıların mahalleye kadar inmesi, bölgede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekerken, olayla ilgili yapılacak çalışmaların sonucu merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı