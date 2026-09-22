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Bursa Mudanya'da kaygan yolda savrulan kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bursa Mudanya'da kaygan yolda savrulan kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir aracın aniden motosikletin önüne çıkması üzerine ani fren yapan kurye, kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybederek yaralandı. Kazada yaralanan kurye, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da ani fren yapan motosikletli kurye kayganlaşan yolda savrularak yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir markette kurye olarak çalışan Ş.K., motosikletiyle BUSKİ istikametine seyir halindeyken 7. Cadde aralığından bir araç, aniden motosikletin önüne çıktı. Araca çarpmamak için ani fren yapan Ş.K., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere savruldu. Kazada yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik polis ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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