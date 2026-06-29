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Kültür Yolu Festivali'nde kan aktı: 2 yaralı

Kültür Yolu Festivali'nde kan aktı: 2 yaralı
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Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ceza'nın konseri sırasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken polis ekipleri tarafından aranıyor.

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı. Konser alanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde meydana geldi. Ceza isimli sanatçının sahne aldığı konser alanında, O.S.(25), M.B.K.(29) ve F.M. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. F.M., yanında getirdiği bıçakla O.S. ile M.B.K.'ya saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan ikiliyi görenler, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli F.M. ise, olay yerinden kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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