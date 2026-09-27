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Bursa Karacabey'de motosiklet, aniden yola çıkan çocuğa çarptı; anı kamerada

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Bursa Karacabey'de motosiklet, aniden yola çıkan çocuğa çarptı; anı kamerada
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde aniden yola çıkan küçük çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden yola çıkan küçük çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan küçük çocuk bir anda yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan motosiklet, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çocuğa çarpması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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