Haberler

Bursa İznik'te Ticari Aracın Ateş Açması Sonucu 1 Yaralı

Bursa İznik'te Ticari Aracın Ateş Açması Sonucu 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ticari otomobilden kafede oturan gruba açılan ateşte 1 kişi kaşından hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan gruba açılan ateşte 1 kişi kaşından hafif şekilde yaralandı. Ticari aracın geliş anı ve silah patlama sesleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarında bulunan iş yeri sahibinin silah sesinden sonra ani refleks göstermesi de kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay İznik Gölü sahil şeridi üzerinde yaşandı. Kapısı açık halde yolda ilerleyen bir ticari otomobil ile yaklaştıkları kafenin bahçe kısmında oturan gruba ateş açan şüpheli şahıslar, durmayıp aynı araçla olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri 50 yaşındaki S.Ç.'nin kaşını sıyırdı. Hafif şekilde yaralanan S.Ç. tedavi için hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi kafede çeşitli yerlere isabet eden mermi çekirdeklerini toplayıp incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.