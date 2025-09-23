Bursa İznik'te Ticari Aracın Ateş Açması Sonucu 1 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan gruba açılan ateşte 1 kişi kaşından hafif şekilde yaralandı. Ticari aracın geliş anı ve silah patlama sesleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarında bulunan iş yeri sahibinin silah sesinden sonra ani refleks göstermesi de kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay İznik Gölü sahil şeridi üzerinde yaşandı. Kapısı açık halde yolda ilerleyen bir ticari otomobil ile yaklaştıkları kafenin bahçe kısmında oturan gruba ateş açan şüpheli şahıslar, durmayıp aynı araçla olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri 50 yaşındaki S.Ç.'nin kaşını sıyırdı. Hafif şekilde yaralanan S.Ç. tedavi için hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi kafede çeşitli yerlere isabet eden mermi çekirdeklerini toplayıp incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURSA