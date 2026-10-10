Bursa İnegöl'e bağlı İsaören'de baraka yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Bursa İnegöl'e bağlı İsaören'de baraka yangını itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl kırsal İsaören Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meyve bahçesindeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine giderek alevleri kısa sürede söndürdü; baraka kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve bahçesinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı