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Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. S.B. (28) yönetimindeki 16 BEN 152 plakalı otomobil, A.K. (41) yönetimindeki 16 AJZ 982 plakalı otomobil, F.M. (31) idaresindeki 16 BIJ 110 plakalı otomobil ve S.D. (53) yönetimindeki 16 BGU 062 plakalı otomobilin karıştığı kazada D.B. (26) ile E.B.(22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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