Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de yük asansörü boşluğuna düşen işçi 6 metre yükseklikten ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de yük asansörü boşluğuna düşen işçi 6 metre yükseklikten ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa İnegöl'de yük asansörü boşluğuna düşen işçi 6 metre yükseklikten ağır yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında, iddiaya göre yük asansörünü çağıran işçi asansör katta olmayınca yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında yük asansörü boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçi Yaşar T. (50), 3. kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıdan adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucunda yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti

Mesaj tam bomba! Yeni Partili ismin pavyon sözlerini ifşa etti
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor33

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek50

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
Latin Amerika'ya kadar ihracat yapıyordu! İzmirli demir çelik şirketi konkordato istedi

Dünyaya ihracat yapıyordu! 29 yıllık çelik devi konkordato istedi
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...29

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor17

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında