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Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (58) yönetimindeki 16 AUB 869 plakalı motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki 16 KBB 39 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mustafa A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı