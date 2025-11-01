Haberler

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
İnegöl'de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Muhammed T. (31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki yolcu konumunda bulunan Zekeriya E. (22) ile Zekeriya E. (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklaklar olan Zekeriya E. (22) burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
