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Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp

Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp
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Hırvatistan'ın Split kenti açıklarında yolcu gemisi ile yelkenli teknenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Hırvatistan'ın Split kenti açıklarında Solta ve Brac adaları arasında yolcu gemisi ile yelkenli teknenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

YELKENLİ TAMAMEN BATTI

Hırvatistan'ın Split kenti açıklarında Solta ile Brac adaları arasında 118 yolcu ve 7 mürettebat ile seyreden yerel bir işletmeye ait yolcu gemisi ile Çekya vatandaşı 8 kişiyi taşıyan Fransız bayraklı bir yelkenli teknenin dün öğle saatlerinde çarpıştığı bildirildi. Kaza sonucu yelkenli teknenin battığı ve teknedeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 

TEKNEDE BULUNAN BİR KİŞİDEN İSE HALA HABER ALINAMADI

Teknede bulunan bir kişiden ise haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı. Teknede yer alan ve kazada yaralanan 4 Çekya vatandaşının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Split şehrinde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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