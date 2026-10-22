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Bursa İnegöl'de telefon çalan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi

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Bursa İnegöl'de telefon çalan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon mağazasında iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, raftaki sıfır telefonu alıp hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis, görüntüleri inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon satış mağazasına giren şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak raftaki sıfır telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elini kolunu sallayarak iş yerine giren şüpheli, iş yeri sahibinin başka bir işle ilgilendiği sırada rafta bulunan sıfır telefonu aldı. Telefonu alan şüpheli, ardından hızla iş yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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