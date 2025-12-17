Haberler

İnegöl'de samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

İnegöl'ün Tuzla Mahallesi'nde bir samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, eve sıçradı.

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal bölgesi yer alan Tuzla Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangın eve de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

500

