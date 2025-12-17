İnegöl'de samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, eve sıçradı.

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal bölgesi yer alan Tuzla Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangın eve de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA