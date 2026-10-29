Bursa İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Fatih Ç. (27) yönetimindeki 49 ABP 752 plakalı motosiklet, yola çıkan Şaban D. (55) yönetimindeki 16 KOB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Nihat Ç. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı