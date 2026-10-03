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Bursa İnegöl'de motosikletini tamir ederken şahsın sağ el baş parmağı koptu

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Bursa İnegöl'de motosikletini tamir ederken şahsın sağ el baş parmağı koptu
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Bursa İnegöl'de arızalanan motosikletini tamir ederken elini zincirle dişli arasına kaptıran şahsın sağ el baş parmağı koptu. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kopan parmak hastaneye götürüldü; şahıs Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arızalanan motosikletini tamir ederken elini zincir ile dişli arasına kaptıran şahsın parmağı koptu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir B. (35), sokakta arızalanan motosikletinin zincirini tamir etmeye başladı. Tamir sırasında eli motosikletin zinciri ile dişli arasına sıkıştı. Elini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Kadir B.'nin sağ el baş parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan parmak ise sağlık ekipleri tarafından uygun şekilde muhafaza edilerek hastaneye götürüldü. İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir B., ileri tedavi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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