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Bursa İnegöl'de motosiklet savrulup park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl'de motosiklet savrulup park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı; kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (16) yönetimindeki 16 CAT 485 plakalı motosiklet, iddiaya göre sollama yaptığı sırada aynı yönde seyreden Özcan O. (47) yönetimindeki 16 BMV 886 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 16 BTZ 875 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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