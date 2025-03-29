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Bursa İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, önce park halindeki bir araca, ardından bir işyerine çarptı. Kazada maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce park halindeki araca, daha sonra bir işyerine çarptı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Ali Cihan S. yönetimindeki 16 SL 880 plakalı Suzuki otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Sürücü park halindeki araca çarptı. Otomobilin çarptığı araç ise bir işyerinin bahçesine girdi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda ve işyerinde maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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