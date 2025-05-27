Bursa İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Bursa İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hocaköy ile Gülbahçe mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Azmi A. (28) yönetimindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yüksel G. (49) idaresindeki 06 ACD 615 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Dilan A. (28) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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