Bursa İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hocaköy ile Gülbahçe mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Azmi A. (28) yönetimindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yüksel G. (49) idaresindeki 06 ACD 615 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Dilan A. (28) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA