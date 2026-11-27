Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan İlbay Sokak ile Süle Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belgin T. (35) yönetimindeki 16 AV 050 plakalı otomobil ile Mikail D. (41) idaresindeki 26 ADL 263 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu. Kazada sürücüler Belgin T. ve Mikail D. ile 16 AV 050 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eda G. (32), P.T. (6), A.T. (4), E.G. (4) ve E.G. (2) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı