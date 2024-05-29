Bursa İnegöl'de Cami Şadırvanında İmam Yaralandı
Bursa İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi'nde cami şadırvanının çatısından düşen imam yaralandı. İmam, yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda cami şadırvanının çatısından düşen imam yaralandı.
Olay 12.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi camii bahçesinde meydana geldi. Cami imamı Ahmet B.(40) şadırvanın çatısına çıkarak yıkım işlemi yapmaya başladı. Dengesini kaybeden imam, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA