Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatısı alev alev yandı

İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının sebebi hakkında soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatısı, alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yelken sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
