Haberler

Bursa İnegöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
+74 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahir Y. (37) yönetimindeki 48 K 2399 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Serdar Ç. (34) yönetimindeki 34 NJN 228 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından Şükrü O. (46) yönetimindeki 16 PJ 176 plakalı otomobil de Tahir Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Zincirleme kazada 16 PJ 176 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü O. ile araçta bulunan Seda O. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

Dünyaya 5 maddelik yol haritası! Erdoğan kürsüde tek tek sıraladı
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi