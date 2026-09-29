Bursa İnegöl'de 12 yaşındaki çocuk 3. kattaki merdiven boşluğuna düşüp yaralandı

Bursa İnegöl'de 12 yaşındaki çocuk 3. kattaki merdiven boşluğuna düşüp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, 8 katlı apartmanın 3. katındaki merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki çocuk apartmanın merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan 12 yaşındaki İlyas Y., merdiven korumalıkları üzerinden kayarken bir anlık dikkatsizlik sonucu 3. kattaki merdiven boşluğuna düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşme sonucu yaralanan çocuğun yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı.