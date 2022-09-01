Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri: Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri: Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi

Bursa haberler: MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören içme suyu motopomplarını besleyen elektrik trafosunu kısa sürede yeniledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören içme suyu motopomplarını besleyen elektrik trafosunu kısa sürede yeniledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşen trafoyu yeniledi. Olumsuz hava şartlarının herhangi bir kesintiye sebep olmaması için çalışan MASKİ, kısa sürede trafoyu tesisin devre dışı kalmasının önüne geçti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Akhisar su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title