Son Dakika | Bursa'da yağmur kazayı beraberinde getirdi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Bursa'da yağmur kazayı beraberinde getirdi Bursa'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı kaydırdı. Bursa'da yağmur kazayı beraberinde getirdi BURSA - Bursa'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı kaydırdı. Kaza sonrası tır sürücüsü yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 35 AJH 413 plakalı tır, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Kaza nedeniyle sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre dururken tırın kaldırılmasıyla birlikte yeniden yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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