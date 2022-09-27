Evli çift uçurumdan aşağı uçtu! Koca hayatını kaybetti, ağır yaralı eşi yola çıkıp yardım istedi

Bursa'da uçurumun kenarında tartışan eşler yaklaşık 40 metreden aşağı düştü. Bir çocuk babası hayatını kaybetti, ağır yaralı eşi sürünerek yola çıkarak öğrenci servisinden yardım istedi. Jandarma ve savcılık esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören 35 yaşındaki Ali G. Bursa'daki evine döndü. 1 aydan beri burada kahve işletmeciliği yapan Ali G. bir süredir geçimsizlik yaşadığı 32 yaşındaki eşi Arzu G.'yi köyde bulunan Sinekkaya Mevkii'ndeki uçurum kenarına götürdü.

KOCASI ÖLDÜ, KENDİSİ YOLDAN GEÇEN ARAÇLARDAN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre Ali G. ile eşi Arzu G. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali G. eşini darp etmeye başladı. Bir süre sonra çift esrarengiz şekilde uçurumdan düştü. Bir çocuk babası Ali G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu G. köy yoluna çıkarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren servistekiler genç kadını yaralı halde alıp Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arzu G. jandarma nezaretinde ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cansız bedeni önce Orhaneli Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili savcılık ve jandarmanın geniş çaplı soruşturması sürüyor.