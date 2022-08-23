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Bursa haberi! Bursa'da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler üst geçit ve köprüye çarptı

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi! Bursa'da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler üst geçit ve köprüye çarptı

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler köprü ve üst geçide çarparak zarar verdi.

Bursa'da yüksekliği hesap edemeyen sürücüler köprü ve üst geçide çarparak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşıyan bir kamyon dorse yüksekliğini hesap edemeyerek tünelden geçmeye çalıştı. Çarpma sonrası kamyonun kasasında ve köprüde hasar oluştu.

Diğer bir görüntüde ise tır, dorse yüksekliğini hesap edemeyerek üst geçide çarptı. Üst geçitte kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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