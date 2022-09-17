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Metroda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Önce kafa attı sonra bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir genç, şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde yan bakma meselesi iddiasıyla 30 yaşındaki işçiye kafa atıp, göğsünden tek bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kan donduran anlar sonrası kayıplara karışan zanlı, kısa sürede yakalandı.

Dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı.

DURUMU KRİTİK

Yüzlerce kişinin gözü önünde cerayan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Bursa'da metroda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet

GÖZALTINA ALINDI

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu'nda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi'nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu'nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.'nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.'nin de ameliyata alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

Hisarcık Bursa 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

Hamit Gündoğdu:

Keşke insanların doğduğunda hayırlı mı? veya hayırsız mı? Olacağını tespit eden bir makine icat edilmiş olsa idi. Temiz olana yaşama hakkı hayirsizada telef olma durumu olurdu ve bu gibi durumlar yaşanmazdı.

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Hsn:

içeride yaşatılmamalı böyleleri

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Altay Bozkurt:

Bu alcak herifi odunla essek sudan gelene kadar dayak atıp , vücudunda tek saglam kemik kalmayana kadar dövmek gerek ! 6 - 7 ay hastanede yatalak kalıp tek yerini oynatamamasi lazım! altını temizlemeden günlerce pisliğinin icinde birakilmasi lazım!! ozaman belki akıllanır bu alcak !

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