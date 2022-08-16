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Bursa haber: Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda

Bursa haber: Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda

Gelen Bursa haberine göre Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak tekme ve tokatla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükkumla kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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