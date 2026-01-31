Haberler

Bursa'da otoyolda pes dedirten görüntü: Ters şeritte kilometrelerce ilerledi
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari aracın ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atması üzerine jandarma tarafından cezai işlem uygulandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri'nde hafif ticari bir aracın ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma hafif ticari araç sürücüsüne ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa süre sonra aynı gişeden yeniden geçiş yaparak bu kez ters şeritten Bursa istikametine doğru seyretmeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren o anlar güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında 14 bin 929 lira idari işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA

