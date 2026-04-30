Bursa gişelerde yanan tır küle döndü

Bursa İzmir Yolu Batı gişeleri mevkiinde presli karton yüklü bir tırda çıkan yangın, aracı kısa sürede küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Presli kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüyerek tüm dorsayı sardı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı ve durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman ve alevlere rağmen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, tırın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle İzmir Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise tek teselli oldu. - BURSA

