Bursa'daki Yat Fabrikasında Yangın Paniği

Bursa'daki Yat Fabrikasında Yangın Paniği
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Sirena Marine yat fabrikasında kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, işçiler arasında paniğe yol açtı. Yangına fabrika ekipleri müdahale etti, itfaiye de olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Sirena Marine yat fabrikasında, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Orhangazi'de Sirena Marine yat fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına fabrika yangın söndürme ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Depodaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada işçiler büyük panik yaşadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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