3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu

Bursa'da, 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut, beraberinde 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Çisem Su Çiçek (14) ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu.

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDULAR

Polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışması sırasında Gökdere Köprüsü altında bulunan kayıp 2 kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi: "16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil DURGUT ve Çisem Su ÇİÇEK isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."