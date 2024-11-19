Üye Girişi
Haberler

3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki İdil Durgut, başka bir kız çocuğu ile birlikte Gökdere Köprüsü'nün altında bulundu.

Bursa'da, 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut, beraberinde 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Çisem Su Çiçek (14) ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu.

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDULAR

Polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışması sırasında Gökdere Köprüsü altında bulunan kayıp 2 kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi: "16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil DURGUT ve Çisem Su ÇİÇEK isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Chp li belediyeler halki yoldan cikardi camileri ahir yapicaklar yine acil secim sart yoksa ulke biticek.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Allah'tan yaşı küçük de acıyıp, merhamet etmişlerdir, kötü şeyler yapmamışlardır; ne de olsa Türkiye'de yaşıyoruz düzde doksanımız mütedeyyin insanlar geri kalan düzlüğün haricindeki 82 milyon 999 bin 910 kişi için bir şey aklıma gelmiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE) Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir? Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.