Bursa'daki Deprem Anında Kahve Bardağı ile Kaçmaya Çalışan Vatandaşın İlgini Çeken Anları

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Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da paniğe yol açtığı anlarda, bir vatandaş elindeki kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalıştı. Bu ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yakalan bir vatandaş, elindeki kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. O kentlerden biri de İstanbul oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Eyüpsultan'da bir vatandaş, deprem esnasında dışarıya çıkarken elinde bulunan kahve bardağını bırakmadı. Vatandaş elinde kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalışırken, ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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