Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Orhangazi ilçesinde bir tırın motosiklet ve kamyona çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın motosiklet ve kamyona çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa kara yolu şehir merkezi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Yalova yönüne seyreden Mustafa Can (64) yönetimindeki 16 PAC 01 plakalı tır, eski kaymakamlık lojmanı kavşağına geldiği sırada trafikte ani yavaşlama yaşanması üzerine önce Zakaria Alhamo Alshikho (43) idaresindeki 16 MT 056 plakalı motosiklete, ardından ışıklarda bekleyen Durmuş Coşkun (50) yönetimindeki 50 FL 658 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak tırın altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletteki Suriye uyruklu çift ile 12 yaşındaki oğulları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan tır sürücüsü Mustafa Can itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi geçişinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

