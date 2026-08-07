Keles'te Zihinsel Engelli Genç Kayboldu

Bursa'nın Keles ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 30 yaşındaki zihinsel engelli Halil Aşık'ın bulunması ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gelemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Halil Aşık, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından kayıp şahsı bulmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin Halil Aşık'ın bulunması için bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Aşık'ı gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı