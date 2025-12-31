Haberler

Bursa'da zehirli madde imalatı ve kaçak üretime büyük darbe: 6 gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yüksek sahte temizlik ürünleri ve üretim ekipmanları ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin süreceğini belirtti.

Bursa'da zehirli madde imalatı ve ticareti ile kaçak üretime yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yüksek çok sayıda sahte temizlik ürünü ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Zehirli Madde İmal ve Ticareti (TCK 193) ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçlarının işlendiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, depo görünümlü işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ünlü markalara ait olduğu değerlendirilen binlerce satışa hazır sahte temizlik ürünü ile çok sayıda boş plastik şişe, kapak ve etiket ele geçirildi. Ayrıca üretimde kullanıldığı belirlenen, içinde tonlarca deterjan bulunan tanklar ile etiketleme, kapak sıkma makineleri, su arıtma sistemi, kompresör ve hassas teraziye de el konuldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. ve Y.U. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür kaçak ve sahte ürünlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
