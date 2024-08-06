Bursa'da Yunus Polisleri Şok Uygulama Yaptı

Bursa polisinden şok uygulama

BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti olaylarının yaşandığı mahallede Yunus polisleri uygulama yaptı. Sabaha kadar mahallede kuş uçurmadı. Şüpheli şahıslar ve araçları tek tek inceleyen timler, gece boyu uygulamalarını sürdürdü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi'nde şok uygulama yaptı. Şüpheli şahıslar ve araçları teker teker durduran timler, Çeltikköy Mahallesi'nde adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 124 şüpheli araç ile 185 şüpheli şahıs sorgulandı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.