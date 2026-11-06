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Bursa'da yükümlüler, Çalışma ve İş Kurumu'nun iki binasının boya badanasını yaptı

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Bursa'da yükümlüler, Çalışma ve İş Kurumu'nun iki binasının boya badanasını yaptı
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Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında yükümlüler, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün iki hizmet binasının boya ve badanasını tamamladı. Çalışmalarla yenilenen alanlar kurumların kullanımına hazır hale getirildi. Yükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma kapsamında kamu kurumlarına yönelik ücretsiz boya, badana ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ana hizmet binası ile Yıldırım Hizmet Binası'nın boya ve badana işlemleri tamamlandı. Binalarda gerçekleştirilen boya, badana ve temizlik çalışmalarının ardından hizmet alanları yenilenerek kurumların kullanımına hazır hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tamamlanan çalışmalar yerinde incelenerek yapılan işler son haliyle teslim edildi.

Denetimli serbestlik kapsamında yürütülen kamu yararına çalışma faaliyetleriyle bir yandan kamu kurumlarının ihtiyaçlarına katkı sağlanırken diğer yandan yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılması, çalışma disiplini edinmeleri ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde toplum yararına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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