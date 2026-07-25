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Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bursa’da yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Bursa’da bir anda etkisini artıran etkili yağış sonrası yollar göle döndü.

Bursa'da bir anda etkisini artıran etkili yağış sonrası yollar göle döndü. Zor anlar yaşayan vatandaşlar kamerayla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne 'Sarı Kod' uyarısı sonrası Bursa'da yollar göle döndü. Bir anda başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Haftasonunu sabah saatlerinde dışarı çıkarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, aniden bastıran yağmura yakalandı. Kimi vatandaş metro alt geçitlerine koşarken, kimileri ise otobüs duraklarına koştu. Yolların kısa süreliğine göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağmurun ise ara ara sağanak şeklinde yağacağı ön görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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