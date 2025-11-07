Haberler

Bursa'da Yolcu Otobüsü Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde frenleri boşalan park halindeki otomobile, yolcu otobüsü çarptı. Kazada ölü veya yaralı yok, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde frenlerinin boşalması ile ana yola doğru sürüklenen park halindeki otomobile içinde 39 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova- Bursa Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol kenarında park halindeki 10 AIG 764 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması ile ana yola doğru sürüklendi. Sürüklenen otomobile bu esnada Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Metin B. (54) idaresindeki 67 AAN 567 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. 39 yolcunun bulunduğu otobüsteki bazı yolcuların olay yerine gelen ambulanslarda sağlık kontrolleri yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

