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Yola düşürdüğü eşyayı almak isterken saniyelerle ölümden kurtuldu

Yola düşürdüğü eşyayı almak isterken saniyelerle ölümden kurtuldu
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Bursa'da bir vatandaş, karşıdan karşıya geçerken düşürdüğü eşyasını almak için akan trafiğe atladı. Sürücülerin son anda fark ettiği şahıs, ezilmekten kurtulurken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir vatandaş, yola düşen eşyasını almak için akan trafikte tehlikeli anlara sebep oldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

İddiaya göre bir vatandaş, karşıdan karşıya geçmek isterken cebinden düşürdüğü eşyası almak için yola atladı. Seyir halindeki araçları umursamayan şahıs, bir anda yolda eğilince ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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