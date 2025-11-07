Bursa'da Yol Verme Tartışması Servis Aracını Krize Soktu

Bursa'da servis aracı ile otomobil arasında yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı. İşçi taşıyan servis midibüsü otomobilin önüne kırıp yolun kenarına yanaşmaya çalıştı, başarılı olamayınca işçiyi yolun ortasında indirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S plakalı servis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Sürücüler birbirleriyle yol verme kavgası yaşarken o anlar araç kamerasına anbean yansıdı. Otomobil sürücüsünün yanında hamile eşinin bulunduğu ve kamera kaydının olduğunu ifade edince servis aracı sürücüsü "Polislere selam söyleyin" şeklinde cevap verdiği iddia edildi. - BURSA