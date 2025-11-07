Haberler

Bursa'da Yol Verme Tartışması Servis Aracını Krize Soktu

Bursa'da Yol Verme Tartışması Servis Aracını Krize Soktu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir servis aracı ile otomobil arasında yol verme tartışması meydana geldi. Olay anı araç kamerasına yansıdı, sürücülerin kavgası dikkat çekti.

Bursa'da servis aracı ile otomobil arasında yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı. İşçi taşıyan servis midibüsü otomobilin önüne kırıp yolun kenarına yanaşmaya çalıştı, başarılı olamayınca işçiyi yolun ortasında indirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S plakalı servis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Sürücüler birbirleriyle yol verme kavgası yaşarken o anlar araç kamerasına anbean yansıdı. Otomobil sürücüsünün yanında hamile eşinin bulunduğu ve kamera kaydının olduğunu ifade edince servis aracı sürücüsü "Polislere selam söyleyin" şeklinde cevap verdiği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.