Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yol verme nedeniyle yaşanan tartışma, motosiklet sürücüsünün otomobilin önünü kesip camını kırmasıyla sonuçlandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Bursa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada motosikletinden inip otomobilin önünü kesen sürücü, sileceği kırıp cama yumruk attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı. Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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