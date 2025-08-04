Bursa'da Yol Verme Tarafında Tartışma Kavga ile Sonuçlandı

Bursa'da Yol Verme Tarafında Tartışma Kavga ile Sonuçlandı
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Bursa'da Yol Verme Tarafında Tartışma Kavga ile Sonuçlandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Anayolda yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki sürücü, anayolda birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerilim sonrası taraflar araçlarını durdurup yola indi. Anayol üzerinde başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu. Tarafları ayırmak ise çevredeki vatandaşlara düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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