Haberler

Bursa'da Yıldırım Emirsultan Camii'ne Düştü

Bursa'da Yıldırım Emirsultan Camii'ne Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış sırasında 596 yıllık Emirsultan Camii'nin kubbesine yıldırım düştü. Olay çevrede panik yarattı ancak yaralanma yaşanmadı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii'nin kubbesine yıldırım düştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, kısa süreli paniğe yol açtı. Bu sırada tarihi Emirsultan Camii'nin ana kubbesine yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay çevrede korku dolu anlara neden oldu.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte camideki elektrik sistemi devre dışı kaldı, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.