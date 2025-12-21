Yılbaşı öncesi polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı

Bursa'nın en işlek caddeleri ve bölgeleri, yılbaşı öncesi polis ekiplerince kural tanımazlara göz açtırılmıyor.

Gece geç saatlerde başlayan uygulamada, caddeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekipleri, araç sürücüleri üzerinde kimlik ve evrak kontrolü yaparken, alkol denetimleri de gerçekleştirildi. Uygulamanın, yılbaşı öncesi artan hareketlilik nedeniyle kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda da bulunuldu. Yılbaşı nedeniyle polis denetimlerinin kent genelinde gece boyunca farklı noktalarda sürdürüleceği bildirildi. - BURSA