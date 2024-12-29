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Bursa'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 127 Litre Ele Geçirildi

Bursa'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 127 Litre Ele Geçirildi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 127 litre sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli, kaçak içkiyi evinde yaptığını itiraf etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 127 litre sahte alkol ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı'da bisikletinin arka sepetinde şişelere doldurulmuş kaçak içki satmaya çalışan E.S.'yi tespit etti. Suçüstü yakalanan şüpheli, içkileri evinde yaptığını itiraf etti. Bisikletin arkasında kapalı sepette çeşitli ebatlarda 14 şişe içerisinde toplam 8 litre el yapımı alkollü içki bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 86 şişe içerisinde 119 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Toplamda 100 şişe içerisinde 127 litre el yapımı alkollü içkiye ekiplerce el konuldu. Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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